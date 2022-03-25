|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 1,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:07 28.03.2022
В январе-феврале 2022 г. организациями всех форм собственности построено 1,3 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 109,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 58,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 53,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 45,8 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 14,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,1% от общего ввода по области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
Курсы в банках
на 28.03.2022
Конвертация в банках
на 28.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте