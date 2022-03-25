В январе-феврале 2022 г. организациями всех форм собственности построено 1,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 109,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 58,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 53,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 45,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 14,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,1% от общего ввода по области.