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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ НА ТАРИФАХ ЛИНЕЙКИ «СУПЕР» И «БЕЗЛИМИТИЩЕ+»


16:54 28.03.2022

МТС запустил акцию «Бонусы для новых абонентов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, до конца мая при подключении на тарифы линейки «Супер» и «Безлимитище+» новички получат скидку на абонентскую плату в течение первых 90 дней и возможность до 3 месяцев бесплатно пользоваться Подпиской «МТС Премиум».

Акция «Бонусы для новых абонентов» действует при подключении на тарифные планы «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50», «Супер Голос» и «Безлимитище+». Скидка на абонентскую плату предоставляется всем новым абонентам, а срок бесплатного доступа к Подписке «МТС Премиум» зависит от тарифа.

Так, на «Безлимитище+» в течение первых 90 дней ежемесячная абонентская плата снижена до 18,90 рубля. Далее тариф будет доступен за 26,75 рубля в месяц. С учетом скидки ежемесячный платеж на тарифе «Супер» в течение первых 3-х месяцев составит 8,90 рубля, на «Супер 10» — 15,90 рубля, на «Супер Голос» — 18,90 рубля, на «Супер 25» — 22,90 рубля, а на «Супер max 50» — 27,90 рубля.

Подписка «МТС Премиум» новым абонентам тарифа «Безлимитище+» предоставляется бесплатно на 3 месяца, а линейки тарифов «Супер» — на 1 месяц.

Подписка «МТС Премиум» — это безлимит звонков внутри сети МТС или дополнительные ГБ мобильного интернета, бесплатная подписка на IVI, МТС ТВ с онлайн-кинотеатром PREMIER, а также много скидок и привилегий на ряд других сервисов и услуг. В частности, в «МТС Премиум» включена скидка 20% на услуги «Безлимит во все сети», «200 минут во все сети», безлимиты интернета на скорости до 2 мбит/сек, «Unlim за границей», «TWIN-карта» и скидка 30% на онлайн-библиотеку «МТС Книги».

Присоединиться к акции «Бонусы для новых абонентов» можно по 31 мая 2022 года.
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