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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
16:49 28.03.2022
28 марта 2022 года в качестве субъекта инновационной деятельности индустриального парка «Великий камень» зарегистрировано ООО «Оксиджен Технолоджиес» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, компания принята на инкубацию в инновационный центр с проектом Covid-Ray, связанным с диагностикой у пациентов патологии органов грудной клетки в режиме реального времени на основе технологий искусственного интеллекта. Система не имеет аналогов в стране.
Стартап в 2021 году занял 2-е место в Республиканском конкурсе инновационных проектов в номинации «Лучший инновационный проект».
На данный момент в «Великом камне» зарегистрированы четыре субъекта инновационной деятельности. В соответствии с указом № 215 субъекты инновационной деятельности индустриального парка в течение двух лет могут пользоваться основными льготами, предусмотренными для резидентов.
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