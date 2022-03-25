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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»


16:49 28.03.2022

28 марта 2022 года в качестве субъекта инновационной деятельности индустриального парка «Великий камень» зарегистрировано ООО «Оксиджен Технолоджиес» (Беларусь).

Как сообщает сайт парка, компания принята на инкубацию в инновационный центр с проектом Covid-Ray, связанным с диагностикой у пациентов патологии органов грудной клетки в режиме реального времени на основе технологий искусственного интеллекта. Система не имеет аналогов в стране.

Стартап в 2021 году занял 2-е место в Республиканском конкурсе инновационных проектов в номинации «Лучший инновационный проект».

На данный момент в «Великом камне» зарегистрированы четыре субъекта инновационной деятельности. В соответствии с указом № 215 субъекты инновационной деятельности индустриального парка в течение двух лет могут пользоваться основными льготами, предусмотренными для резидентов.
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