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ЭКОНОМИКА РБ


СВЫШЕ 130 ШКОЛЬНИКОВ СО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ СТАНУТ СТУДЕНТАМИ БГУ


16:36 28.03.2022

В течение недели свыше 130 школьников со всей Беларуси станут студентами БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, эти ребята прошли отбор 12 сезона профориентационного проекта, подготовив мотивационное эссе на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ?».

Первое занятие для ребят стартует сегодня, 28 марта. Старшеклассников встретят на 18 факультетах и образовательных институтах БГУ. В течение учебной недели ребята посетят лекции, семинары, лабораторные, молодежные мероприятия, познакомятся со студентами, преподавателями и администрацией.

Завершится сезон традиционной встречей с руководством университета. На ней будущие студенты смогут задать интересующие вопросы о приемной кампании, образовательной деятельности, международном сотрудничестве университета, общественной и научной работе студентов.

Всего в нынешнем сезоне оргкомитет рассмотрел 230 заявок. К участию в проекте приглашались учащиеся 10–11 классов школ, гимназий, лицеев, а также учреждений среднего специального образования.

Акция впервые стартовала в 2016 году. За это время «Студентами на неделю» стали 1160 учащихся из разных регионов страны.

Организаторами проекта выступают управление по воспитательной работе с молодежью и Студенческий союз БГУ.
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