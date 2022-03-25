В Гродненской области розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 929,7 млн рублей, или 103,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,4 рубля против 13,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,2% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2022 г. составил 820,4 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2022 г. оптовый товарооборот составил 455,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 81,4% к уровню января-февраля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 43,3 млн рублей, или 109% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.