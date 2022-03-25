Белорусская железная дорога 31 марта 2022 года проведет «Единый день пассажира» в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в течение трех часов на вопросы пассажиров ответит руководство пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги. Задать вопросы можно будет с 11:00 до 14:00 по номеру телефона Контакт-центра БЖД 151.

Кроме того, 30 марта и до начала проведения мероприятия 31 марта 2022 года все желающие смогут задать свои вопросы специалистам БЖД через Контакт-центр Белорусской железной дороги по номеру 151, указав, что вопрос задан в рамках «Единого дня пассажира». Ответы будут опубликованы на официальном сайте Белорусской железной дороги (www.rw.by).

«Единый день пассажира» проводится на Белорусской железной дороге регулярно 4 раза в год, начиная с 2015 года, с целью изучения мнения потребителей транспортных услуг, обеспечения обратной связи.

Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему совершенствованию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг.