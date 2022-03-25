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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 16,8 МЛН РУБЛЕЙ
15:05 28.03.2022
16,8 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели в январе-феврале 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, доля поступлений в бюджете области составила 6,5%.
Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 9,7 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 2,4 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 2,0 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 1,0 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 1,8 млн рублей.
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