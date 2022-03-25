ЭКОНОМИКА РБ

ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 16,8 МЛН РУБЛЕЙ

15:05 28.03.2022 16,8 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели в январе-феврале 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, доля поступлений в бюджете области составила 6,5%. Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 9,7 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 2,4 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 2,0 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 1,0 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 1,8 млн рублей.