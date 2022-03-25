ЭКОНОМИКА РБ

НА КЛИМОВИЧСКОМ КОМБИНАТЕ ХЛЕБОПРОДУКТОВ УВЕЛИЧЕНЫ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ

14:52 28.03.2022 На градообразующем предприятии Климовичского района — комбинате хлебопродуктов — в марте практически вдвое увеличены объемы производства муки, пишут MogilevNEWS.by. Как рассказала заместитель директора предприятия Жанна Хомякова, в сутки комбинат выпускает около 150 тонн муки высшего сорта, 35 тонн муки первого сорта и 20 тонн крупы манной. Продукция поступает на предприятия, которые производят хлебобулочные изделия и в торговую сеть Приднепровского края.