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ЭКОНОМИКА РБ
НА КЛИМОВИЧСКОМ КОМБИНАТЕ ХЛЕБОПРОДУКТОВ УВЕЛИЧЕНЫ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ
14:52 28.03.2022
На градообразующем предприятии Климовичского района — комбинате хлебопродуктов — в марте практически вдвое увеличены объемы производства муки, пишут MogilevNEWS.by.
Как рассказала заместитель директора предприятия Жанна Хомякова, в сутки комбинат выпускает около 150 тонн муки высшего сорта, 35 тонн муки первого сорта и 20 тонн крупы манной.
Продукция поступает на предприятия, которые производят хлебобулочные изделия и в торговую сеть Приднепровского края.
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