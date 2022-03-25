Четыре попытки незаконно ввезти товар в составе сборного груза на территорию Евразийского экономического союза из Литвы пресекли за неделю гродненские таможенники, в том числе с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, общая стоимость такого товара составила порядка 100 тыс. белорусских рублей.

При проверке в пункте пропуска «Каменный Лог» сотрудниками Гродненской региональной таможни установлено, что в одном из литовских большегрузов «лишними» оказались порядка тысячи щеток из стали, а также прутков для щеток на дрель различного диаметра и наименований. В другом случае декларант не заявил более 800 единиц такого товара, как трансмиссионное масло, тормозная жидкость, гидрофильтры и иное.

Сведения о товарах в документах отсутствовали и у двух перевозчиков, один из которых также оказался литовским. В грузовых отсеках автомобилей гродненские таможенники обнаружили почти 3 тонны незаявленных фасадных полотен МДФ, 21 выхлопную систему в сборе к мотоциклам и более 800 единиц рекламной продукции.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах), санкцией которой предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.