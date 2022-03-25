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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ОБЛЕГЧИТ СТАРТ СВОЕГО ДЕЛА В РЕПЕТИТОРСТВЕ - МИНЭКОНОМИКИ
13:39 28.03.2022
Минэкономики продолжает рассказывать о разработке в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси.
Сегодня министерство опубликовало информацию о коробочном решении «Репетиторство». Этот бизнес можно начать практически без вложений. Но главное – необходимо хорошо владеть предметом и уметь донести свои знания до учеников.
Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и приумножить свои вложения. Иными словами – добиться успеха.
«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Репетиторство» – шестое. Работа над остальными продолжается.
Скачать коробочное решение «Репетиторство» можно здесь.
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