ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ОБЛЕГЧИТ СТАРТ СВОЕГО ДЕЛА В РЕПЕТИТОРСТВЕ - МИНЭКОНОМИКИ


13:39 28.03.2022

Минэкономики продолжает рассказывать о разработке в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси.

Сегодня министерство опубликовало информацию о коробочном решении «Репетиторство». Этот бизнес можно начать практически без вложений. Но главное – необходимо хорошо владеть предметом и уметь донести свои знания до учеников.

Предлагаемые бизнес-модели разработаны предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности и приумножить свои вложения. Иными словами – добиться успеха.

«Коробочное решение» состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Репетиторство» – шестое. Работа над остальными продолжается.

Скачать коробочное решение «Репетиторство» можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2022
валюта курс
EUR 3.5088
USD 3.1934
RUB 3.3119
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5088 -0.0061
USD 3.1934 -0.0018
RUB 3.3119 -0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4620 3.4850
USD 3.1610 3.1700
RUB 2.0000 3.3880
подробнее

Конвертация в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.1100
EUR/RUB 102.0000 157.0000
USD/RUB 93.0000 128.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте