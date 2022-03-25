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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 4,8%
13:28 28.03.2022
В январе-феврале 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 3 млн тонн грузов, или 95,2% к январю-февралю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот 438,1 млн тонно-километров, или 102,2% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-феврале 2022 года пассажирооборот составил 115,6 млн пассажиро-километров, или 97,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17 млн человек, или 96,7% к январю-февралю 2021 г.
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