В январе-феврале 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 3 млн тонн грузов, или 95,2% к январю-февралю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот 438,1 млн тонно-километров, или 102,2% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-феврале 2022 года пассажирооборот составил 115,6 млн пассажиро-километров, или 97,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17 млн человек, или 96,7% к январю-февралю 2021 г.