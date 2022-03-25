Новый молочно-товарный комплекс государственного предприятия «Гудогай» на 600 голов дойных коров введен в эксплуатацию при д. Смилги Островецкого района Гродненской области.

Инвестиционный проект реализован с кредитной поддержкой Банка развития в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, в 2020 году ГП «Гудогай» с проектом по строительству МТК при д. Смигли было признано одним из победителей первого конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм с новым видом государственной поддержки.

В соответствии с условиями конкурсного отбора ГП «Гудогай» по факту ввода МТК в эксплуатацию оказана господдержка в виде бюджетного трансферта в объеме 15% понесенных капитальных затрат без НДС. Кроме того, по факту выхода МТК на полную проектную мощность предусмотрен дополнительный бюджетный трансферт в размере 10% от стоимости капитальных затрат без НДС.