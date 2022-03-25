В январе-феврале 2022 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 3132,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,6% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 120,2%, в обрабатывающей промышленности – 101,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 127,7% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 90,4%.