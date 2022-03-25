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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСТАНОВЛЕНО 263 ФАКТА НАРУШЕНИЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
12:05 28.03.2022
За текущий период 2022 года в рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило 263 факта несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования, направлено 119 предписаний об устранении нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в отношении 105 виновных лиц протоколы об административных правонарушениях направлены в судебные органы.
Общая сумма штрафных санкций по рассмотренным судами административным делам значительно выросла к уровню прошлого года и составила 1094,1 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что за весь 2021 год сумма штрафных санкций за аналогичные нарушения составила 1,2 млн рублей.
Кроме того, МАРТ проводится работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности по фактам несоблюдения законодательства о ценах и ценообразовании при реализации лекарственных средств.
Так, за неполный первый квартал 2022 год общая сумма наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях рассмотренным судами уже превысила уровень всего прошлого года и составила 68 тыс. рублей.
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