ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОС НА 1,9%

11:50 28.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-февраль 2022 г. в текущих ценах составил 2 812,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,9% больше к уровню января-февраля 2021 г.