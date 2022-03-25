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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ ПРЕДСТАВИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «АГРОКОМПЛЕКС» В УФЕ
11:21 28.03.2022
Минский тракторный завод представил экспозицию на специализированной выставке «АгроКомплекс», которая проходила 22-25 Марта 2022 года в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.
Как рассказал коммерческий директор ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» Владимир Петухов, были продемонстрированы BELARUS- 2022.4 с двигателем Cummins, BELARUS-82.1 с низкопрофильной кабиной с отвалом универсальным гидроповоротным, BELARUS-952.3 с погрузчиком навесным фронтальным и гусеничный BELARUS-2103.
В этом году в «АгроКомплексе» приняли участие более 300 компаний из России, Беларуси и Китая.
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