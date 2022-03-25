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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 1,6%
10:59 28.03.2022
В январе-феврале 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 424,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 417 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 47,2 тыс. тонн, молока – 226,4 тыс. тонн, яиц получено 72,9 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходиться 96,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,1% молока и 92,3% производства яиц.
На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 682,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219,4 тыс. голов. Численность свиней составила 569,5 тыс. голов.
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