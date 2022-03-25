В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 25 марта 2022 года зарегистрировано ООО «Юнионвэй».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания реализует проект по строительству контейнерного терминала на участке № 12 СЭЗ «Гродноинвест» в районе железнодорожной грузовой станции «Свислочь».

Терминал будет специализироваться на перегрузке контейнеров с колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно в зависимости от направления перевозки. Современное оборудование позволит дополнительно организовать перегрузку контейнеров на автомобильный транспорт и хранение контейнеров как под открытым небом, так и внутри складских помещений. Терминал также сможет перегружать сыпучие грузы и будет иметь площадку для хранения крупногабаритных грузов.

Строительство первой очереди терминала может начаться уже в текущем году, а услуги компания начнет оказывать с 2025 года. Общие инвестиционные затраты составят более 23 млн долларов США. За период реализации проекта планируется создать 70 новых рабочих мест.

Логистика является одним из наиболее перспективных направлений развития Гродненской области. Для реализации проектов в данной отрасли создан ряд инвестиционных площадок СЭЗ. Выгодное географическое расположение на границе Евразийского экономического и Европейского союзов, преференции СЭЗ и развитая транспортная инфраструктура привлекают международных инвесторов.

Недавно новым резидентом СЭЗ «Гродноинвест» стала компания «Портела». Она построит транспортно-логистический центр в Гродненском районе. Успешно реализуют свои проекты в сфере логистики резиденты СЭЗ «Виларис» с капиталом из ОАЭ и «Сильва Лоджистик БиУай» с инвестициями из Нидерландов.