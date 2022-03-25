Участились случаи вывоза овощной продукции с территории Беларуси без необходимых лицензий.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, только за прошедшую неделю в Витебском, Горецком и Добрушском районах витебскими, гомельскими и могилевскими таможенниками пресечено пять попыток незаконного перемещения в общей сложности 95 тонн свежей капусты. По предварительной оценке, ее стоимость составила порядка 165 тысяч рублей.

Во всех случаях у водителей грузовых транспортных средств отсутствовали лицензии на вывоз данной категории товара, выдаваемые Министерством антимонопольного регулирования, а также товаросопроводительные документы.

В действиях виновных лиц усматриваются признаки административных правонарушений в соответствии со ст. 13.12 и ч.2 ст. 13.34 КоАП Республики Беларусь, санкции которых предусматривают наложение штрафа в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.

По всем фактам таможенными органами проводятся проверки.

В соответствии с постановлением Совмина от 4 февраля 2022 г. № 70 «О лицензировании вывоза отдельных видов товаров» вывоз отдельных категорий товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.