В январе-феврале 2022 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 713 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 74,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 41,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 55,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 26,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 24,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,3% от общего ввода по области.