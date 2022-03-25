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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ КОНДИТЕРОВ ПРОЙДЕТ В МАЕ В МИНСКЕ
17:51 25.03.2022
25-26 мая в Минске состоится Международный симпозиум кондитеров Food Prom Confectionery.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», на мероприятии речь пойдет о перспективах развития отрасли и смежных предприятий в сложных современных условиях, повышении экспортного потенциала, о трендах и новинках, об инновационных исследованиях в кондитерской сфере.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы технического регулирования, изменения потребительских предпочтений, маркетинга и продаж, брендинга и упаковки.
Перед участниками выступят представители профильных министерств и ведомств, отраслевые эксперты в сфере кондитерского и смежных производств, представители ведущих кондитерских предприятий стран ЕАЭС, ученые, маркетологи и многие другие.
Также состоится выставка-презентация производителей и поставщиков кондитерских изделий, сырья, оборудования и вспомогательных товаров для кондитерской отрасли.
Организаторы мероприятия – концерн Белгоспищепром, отраслевой журнал «Пекарь&Кондитер» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Республики Беларусь по продовольствию».
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