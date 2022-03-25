Унитарное предприятие «А1» информирует о закрытии приложения «А1 Умный дом» с 8 апреля 2022 года.

Все данные из приложения, включая видеозаписи, не сохраненные ранее на SD-карте, будут недоступны с указанной даты.

Для продолжения управления «умными» устройствами Perenio пользователи могут установить приложение Perenio Smart и обновить роутер А1 Elegance согласно приложенной инструкции, доступной на сайте.