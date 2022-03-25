|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕ «А1 УМНЫЙ ДОМ»
17:20 25.03.2022
Унитарное предприятие «А1» информирует о закрытии приложения «А1 Умный дом» с 8 апреля 2022 года.
Все данные из приложения, включая видеозаписи, не сохраненные ранее на SD-карте, будут недоступны с указанной даты.
Для продолжения управления «умными» устройствами Perenio пользователи могут установить приложение Perenio Smart и обновить роутер А1 Elegance согласно приложенной инструкции, доступной на сайте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
Курсы в банках
на 25.03.2022
Конвертация в банках
на 25.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте