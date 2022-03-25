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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 310,8 МЛН РУБЛЕЙ
16:52 25.03.2022
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 90 плательщиков. При этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 66,6 млн рублей, или в 1,3 раза.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 72,6%.
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