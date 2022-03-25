Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена незаконная деятельность жителей Бреста, связанная с необоснованным возвратом из бюджета налога на добавленную стоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, для незаконной минимизации налоговых обязательств собственник и директор брестского общества с ограниченной ответственностью (сфера деятельности – розничная торговля трикотажными изделиями через интернет-магазин), организовали регистрацию в Российской Федерации 3 подконтрольных субъекта хозяйствования.

Впоследствии на реализованные обществом в розницу товары оформлялись фиктивные документы об их реализации в адрес данных российских компаний. При этом на товары применялась минимальная торговая наценка, а также «нулевая» ставка налога на добавленную стоимость.

Это позволяло создавать видимость законного возврата из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного обществом при приобретении товаров.

Причиненный государству ущерб в виде незаконного возврата налога на добавленную стоимость составил более 535 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.