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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕК НАЛОГОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
16:09 25.03.2022
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена незаконная деятельность жителей Бреста, связанная с необоснованным возвратом из бюджета налога на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, для незаконной минимизации налоговых обязательств собственник и директор брестского общества с ограниченной ответственностью (сфера деятельности – розничная торговля трикотажными изделиями через интернет-магазин), организовали регистрацию в Российской Федерации 3 подконтрольных субъекта хозяйствования.
Впоследствии на реализованные обществом в розницу товары оформлялись фиктивные документы об их реализации в адрес данных российских компаний. При этом на товары применялась минимальная торговая наценка, а также «нулевая» ставка налога на добавленную стоимость.
Это позволяло создавать видимость законного возврата из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного обществом при приобретении товаров.
Причиненный государству ущерб в виде незаконного возврата налога на добавленную стоимость составил более 535 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.
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