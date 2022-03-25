В Гомельской области розничный товарооборот в январе-феврале 2022 года составил 1144,6 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,2% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2022 г. составил 1055,5 млн рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 1 253,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,1% к уровню января-февраля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 52,2 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.