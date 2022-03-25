Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 марта 2022 года выросло до более 957 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 957 тыс. 088 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 954 тыс. 026 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 448 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6767 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1488 человек, число смертей от COVID-19 – на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 899 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 790 тыс. 271 тест.