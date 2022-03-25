В январе-феврале 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 259,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 49,3 млн рублей, или на 23,5% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 99,6 млн рублей (38,4%), налога на добавленную стоимость – 68,0 млн рублей (26,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – 19,5 млн рублей (7,5%), акцизов – 13,0 млн рублей (5,0%), земельного налога – 10,4 млн рублей (4,0%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: ООО «Кронохем», РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, СООО «Оазис Груп», ЗАО «Завод полимерных труб», ОАО «Стройтрест N 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ». Удельный вес их платежей составил 22,4% общих поступлений в бюджет области.