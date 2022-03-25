В январе-феврале 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 11,6 млн тонн грузов, или 101,6% к январю-февралю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 4,2 млрд тонно-километров, или 101% к январю-февралю 2021 г.

Пассажирооборот в январе-феврале 2022 г. составил 233,9 млн пассажиро-километров, или 96% к январю-февралю 2021 г.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 33,8 млн человек, или 94,9% к январю-февралю 2021 г.