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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПОДРОСЛИ НА 1,6%
13:22 25.03.2022
В январе-феврале 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 11,6 млн тонн грузов, или 101,6% к январю-февралю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 4,2 млрд тонно-километров, или 101% к январю-февралю 2021 г.
Пассажирооборот в январе-феврале 2022 г. составил 233,9 млн пассажиро-километров, или 96% к январю-февралю 2021 г.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 33,8 млн человек, или 94,9% к январю-февралю 2021 г.
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