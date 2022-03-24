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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРИЗЫВАЮТ МАЛЫЙ БИЗНЕС К ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
13:04 25.03.2022
Инициированная Министерством экономики информационная кампания по популяризации имеющихся возможностей для налаживания кооперационных связей малого и среднего бизнеса с валообразующими предприятиями страны 24 марта 2022 года продолжилась в г.п. Руденск Пуховичского района.
Как сообщает сайт Минэкономики, директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц и начальник управления поддержки МСП Банка Развития Юлия Медведева встретились с руководителями производственных предприятий региона.
В ходе общения управленцы озвучили трудности с восполнением сырьевой базы, потерей рынков сбыта. Со своей стороны, Ольга Русинович предложила использовать для стабилизации работы предприятий потенциал субконтрактации.
«Переориентировавшись на производство компонентов, деталей и комплектующих для крупных предприятий, малый бизнес значительно расширит свой портфель заказов. Тем самым значительно снижается острота проблем обеспечения бесперебойной работы организаций и сбыта продукции. Помимо этого, имеющиеся инструменты субконтрактации позволяют индивидуализировать поставки под конкретные потребности, оптимизировать логистические цепочки. Государство в текущих условиях намерено создавать условия и оказывать, по линии фонда и Банка развития, финансовую и другую необходимую поддержку такой кооперации», – подчеркнула Ольга Русинович.
По итогам встречи два предприятия выразили намерение принять активное участие в совместной работе по импортозамещению.
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