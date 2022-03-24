ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР СФОРМИРОВАЛ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 63,5% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12:15 25.03.2022 Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих поступлениях Минской области в январе-феврале 2022 года составили 63,5%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данными плательщиками за январь-февраль 2022 года уплачено в бюджет 615,5 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 581,5 млн рублей, или 60,0%, индивидуальными предпринимателями – 33,9 млн рублей, или 3,5%. Темп роста платежей – 134,4%в сопоставимых ценах, рост к уровню января-февраля 2021 года составил 148,7 млн рублей.