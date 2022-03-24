ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,2%

11:53 25.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-февраль 2022 года в текущих ценах составил 3469,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,2% больше к уровню января-февраля 2021 г.