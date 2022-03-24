В январе-феврале 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 6,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,6% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,6%, в обрабатывающей промышленности – 111,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 90,4%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,6%.