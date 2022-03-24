Комитет государственного контроля проведет 25 марта 2022 года «горячую линию» по вопросам, связанным с проведением посевной кампании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, граждане, в том числе работники сельскохозяйственных организаций могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о проблемных вопросах, связанных с готовностью техники, недостаточным количеством механизаторских кадров, фактах нарушений при подготовке и проведении сельскохозяйственных работ.

Позвонить на линию можно будет с 11:00 до 13:00 по номеру телефона 8 (017) 328-69-40.

Вся поступившая информация будет проверена. В случае подтверждения фактов будут приняты оперативные меры по устранению недостатков, виновные привлечены к ответственности.