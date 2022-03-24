|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ 25 МАРТА СОСТОИТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
10:37 25.03.2022
Комитет государственного контроля проведет 25 марта 2022 года «горячую линию» по вопросам, связанным с проведением посевной кампании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, граждане, в том числе работники сельскохозяйственных организаций могут сообщить представителям контрольного ведомства информацию о проблемных вопросах, связанных с готовностью техники, недостаточным количеством механизаторских кадров, фактах нарушений при подготовке и проведении сельскохозяйственных работ.
Позвонить на линию можно будет с 11:00 до 13:00 по номеру телефона 8 (017) 328-69-40.
Вся поступившая информация будет проверена. В случае подтверждения фактов будут приняты оперативные меры по устранению недостатков, виновные привлечены к ответственности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2022
Курсы в банках
на 25.03.2022
Конвертация в банках
на 25.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте