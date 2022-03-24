В январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 255,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 244,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 30,6 тыс. тонн, молока – 138,8 тыс. тонн, яиц получено 66,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и 92,1% производства яиц.

На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 610,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 211,1 тыс. голов. Численность свиней составила 270,7 тыс. голов.