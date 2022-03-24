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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНО АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАТЬ СТАРТАП-ДВИЖЕНИЕ


09:37 25.03.2022

Необходимо вывести стартап-движение на качественно новый уровень, сориентировав его на реализацию бизнес-проектов, предусматривающих импортозамещение. Об этом заявил 24 марта 2022 года начальник управления экономики инновационной деятельности Дмитрий Крупский во время пресс-конференции, приуроченной к запуску республиканской конкурсной программы Белагропромбанка «Стартап-марафон».

Как отметил в своем выступлении представитель Минэкономики, вследствие трансформации мировой экономической системы в сторону усиления регионализации и хозяйственной автаркии, изменений конфигурации рынков, ключевое значение приобретают бизнес-проекты, связанные с импортозамещением.

«Минэкономики намерено активно поддерживать стартап-движение. Ставка будет делаться прежде всего на бизнес-инициативы в производственной сфере. Сам контекст эпохи такой, что в силу высвобождения рынков в процессе разрыва мирохозяйственных связей появляется довольно много интересных и перспективных продуктовых ниш, которые открыты для отечественных производителей. Вопрос в том, насколько быстро предприниматели смогут эти рынки занять и освоить», – отметил Дмитрий Крупский, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

В ходе общения с журналистами начальник управления напомнил, что в октябре прошлого года Минэкономики, Государственный комитет по науке и технологиям и Белагропромбанк года подписали соглашение о создании сети поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства.

«Стартап-марафон – это одно из флагманских мероприятий, которые наполняют содержанием нашу сеть поддержки. В процесс реализации этого мероприятия мы вовлечем достаточно широкий круг участников из числа технопарков, бизнес-инкубаторов, учреждений образования, бизнес-ассоциаций и союзов. Запланирована серия пилотных семинаров для действующих и потенциальных участников сети в регионах. Первый для действующих и потенциальных участников этой сети состоится уже 30 марта в Могилеве», – сообщил Дмитрий Крупский.

Отвечая на уточняющий вопрос о ценности подобных мероприятий, представитель Минэкономики обратил внимание, что большую роль при создании бизнеса играет возможность для его инициатора на стартовом этапе проверить себя и свою идею, ее конкурентоспособность.

«Во время «Стартап-марафона» идею под разными углами будут рассматривать эксперты. Более того, те бизнес-идеи, которые окажутся, по их мнению, наиболее жизнеспособными и перспективными, получат серьезные призы. Рассчитываем, что в рамках этого конкурса сможем вывести наше стартап-движение на качественно новый уровень, адаптировав его к складывающимся в мировой экономике условиям, сориентировав наших начинающих предпринимателей в первую очередь на реализацию тех проектов, бизнес-модель которых основана на импортозамещении. Для инициаторов стартапов надо ясно отдавать себе отчет, что те проекты, бизнес-модель которых предусматривает выход и зарабатывание денег на глобальном рынке, уходит в прошлое, поэтому необходимо быть реалистами и ориентироваться на потребности евразийского континентального рынка», – резюмировал Дмитрий Крупский.
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