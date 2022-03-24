За январь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,5%, рентабельность продаж – 9,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд рублей, или 18,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 8,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд рублей, или 16,6% от общего объема кредиторской задолженности.