ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ФЕВРАЛЕ НА 85 РУБЛЕЙ

18:55 24.03.2022 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2022 г. составила 1563 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В январе 2022 года средняя зарплата была 1 477,8 рубля. Таким образом, в феврале она увеличилась по сравнению с январем на 85,2 рубля, или на 5,7%.