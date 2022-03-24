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ЭКОНОМИКА РБ
НОМИНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ФЕВРАЛЕ НА 85 РУБЛЕЙ
18:55 24.03.2022
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2022 г. составила 1563 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В январе 2022 года средняя зарплата была 1 477,8 рубля.
Таким образом, в феврале она увеличилась по сравнению с январем на 85,2 рубля, или на 5,7%.
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