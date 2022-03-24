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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 66% СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В МИНСКЕ ПРИМЕНЯЮТ УСН
18:39 24.03.2022
На 1 марта 2022 года в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 91 тыс. 656 субъектов хозяйствования, в том числе 24 тыс. 873 организации и 66 тыс. 783 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, от данной категории плательщиков поступило 157,4 млн рублей, в том числе от организаций – 107,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 50,2 млн рублей.
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