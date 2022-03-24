На 1 марта 2022 года в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 91 тыс. 656 субъектов хозяйствования, в том числе 24 тыс. 873 организации и 66 тыс. 783 индивидуальных предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, от данной категории плательщиков поступило 157,4 млн рублей, в том числе от организаций – 107,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 50,2 млн рублей.