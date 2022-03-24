МТС запустил эксклюзивную подписку «МТС Премиум» на линейках тарифов «Безлимитище» и «Супер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в нее вошли безлимитные звонки, расширенный пакет интернета, МТС ТВ, два онлайн-кинотеатра, а также бонусы и скидки на разные сервисы. Первые 30 дней подпиской можно пользоваться бесплатно, после этого стоимость составит 7,5 рубля в месяц.

«МТС Премиум» позволяет пользоваться большим количеством сервисов и экономить. Подписка доступна для абонентов тарифов «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище», «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер Голос» и «Супер max 50».

В «МТС Премиум» включены бесплатная подписка на IVI, цифровое телевидение МТС ТВ с онлайн-кинотеатром PREMIER. Стоимость пакетной подписки ниже, чем сумма платежей при подключении каждой из этих услуг по отдельности.

Подписка «МТС Премиум» также предоставляет скидку 20% на «Безлимит во все сети», «200 минут во все сети», «Безлимит интернета (до 1 мбит/сек)», «Безлимит интернета (до 2 мбит сек)», «TWIN-карта» и «Unlim за границей». Также дается скидка в 30% на подключение онлайн-библиотеки МТС Книги, где собрано 1,5 млн книг на 16 языках.

Кроме того, пользователю подписки «МТС Премиум» при покупке в интернет-магазине МТС товар доставят бесплатно.

Абонентам тарифов «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище» предоставят безлимит звонков внутри сети. А абонентам тарифов «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер Голос», «Супер maх 50» — дополнительные 50 ГБ мобильного интернета в месяц.

Подписку «МТС Премиум» можно активизировать в мобильном приложении «Мой МТС», с помощью USSD *928# или интернет-помощника. Стоимость услуги — 7,5 рубля в месяц.