В январе-феврале 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 390 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 40,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 18,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 46,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 12,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 11,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,6% от общего ввода по области.