|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКА АМКОДОРА ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «СТРОЙПРОГРЕСС» ВО ВЛАДИМИРЕ
17:54 24.03.2022
Техника холдинга «Амкодор» представлена на XXIV межрегиональной выставке «Стройпрогресс», которая 23-25 марта 2022 года проходит на площадке экспоцентра Торгово-промышленной палаты Владимирской области во Владимире.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дилер холдинга в центральном федеральном округе Российской Федерации ООО «ДОРМАШ» по реализации строительных, коммунальных машин и компонентов представил погрузчики универсальные АМКОДОР 308 и АМКОДОР 342С4.
Выставка «Стройпрогресс» – презентационная площадка новых тенденций и инноваций в строительной сфере, предоставляющая компаниям возможность продемонстрировать свои достижения и приобрести новых партнеров, а заинтересованным посетителям – получить полезную информацию для индивидуального строительства, ремонта и ресурсосбережения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2022
Курсы в банках
на 24.03.2022
Конвертация в банках
на 24.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте