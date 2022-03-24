Техника холдинга «Амкодор» представлена на XXIV межрегиональной выставке «Стройпрогресс», которая 23-25 марта 2022 года проходит на площадке экспоцентра Торгово-промышленной палаты Владимирской области во Владимире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, дилер холдинга в центральном федеральном округе Российской Федерации ООО «ДОРМАШ» по реализации строительных, коммунальных машин и компонентов представил погрузчики универсальные АМКОДОР 308 и АМКОДОР 342С4.

Выставка «Стройпрогресс» – презентационная площадка новых тенденций и инноваций в строительной сфере, предоставляющая компаниям возможность продемонстрировать свои достижения и приобрести новых партнеров, а заинтересованным посетителям – получить полезную информацию для индивидуального строительства, ремонта и ресурсосбережения.