|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СФОРМИРОВАЛ 42,5% БЮДЖЕТА МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
17:52 24.03.2022
На 1 марта 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет внесено 1 194,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 119 731 субъект малого и среднего бизнеса.
Данным кругом плательщиков обеспечено 42,5% всех поступлений города Минска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2022
Курсы в банках
на 24.03.2022
Конвертация в банках
на 24.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте