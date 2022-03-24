ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СФОРМИРОВАЛ 42,5% БЮДЖЕТА МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

17:52 24.03.2022 На 1 марта 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет внесено 1 194,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, всего в Минске зарегистрировано 119 731 субъект малого и среднего бизнеса. Данным кругом плательщиков обеспечено 42,5% всех поступлений города Минска.