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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ОТМЕЧАЕТ УМЕРЕННЫЙ РОСТ БИРЖЕВЫХ ЦЕН НА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЮ


17:37 24.03.2022

В I квартале 2022 г. для биржевого рынка металлопродукции Беларуси была характерна разнонаправленная ценовая динамика. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Согласно информации, по всем основным видам черного и цветного металлопроката цены оставались стабильными с незначительным снижением по отдельным товарным позициям. Однако с конца февраля в условиях неопределенности и курсовых колебаний цены резко пошли вверх.

В частности, стальные трубы в марте подорожали в среднем на 10% по сравнению с февралем, листовой прокат - на 6-8%, арматура и стальной круг - на 5-7%. Заметный ценовой рост также наблюдался на торгах цветными металлами и изделиями из них и кабельно-проводниковой продукцией.

«Эти тенденции обусловлены в первую очередь падением курса российского рубля более чем на 30%, а также нестабильной экономической обстановкой на мировом рынке. Санкции, введенные в отношении России, привели к разрыву традиционных логистических и производственных цепочек, дефициту сырья и увеличению цен на энергоносители для европейских производителей стального и цветного проката. Россия является крупнейшим поставщиком металлопродукции в Беларусь, поэтому закономерно, что любые изменения в ценовой конъюнктуре на российском рынке оказывают непосредственное влияние на уровень котировок на биржевых торгах БУТБ», - говорится в сообщении.

При этом биржевые аналитики отмечают, что после принятия ряда экономических и политических решений со стороны России с целью стабилизации ситуации в металлургической отрасли не только замедлился рост цен, но и появились предпосылки для их снижения.
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