Одно из предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома, создало целый ряд разработок, востребованных в гражданских отраслях экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалисты организации успешно работают в сфере автоматизации дорожного, воздушного и железнодорожного движения, комплексных решений для энергетических объектов.

В рамках государственной научно‑технической программы «Связь и навигация» на предприятии разработали устройство экстренного реагирования УВС-М.

В чрезвычайной ситуации водитель или пассажир могут вызвать помощь одним нажатием кнопки, и устройство передаст информацию оператору системы ЭРА о дорожно-транспортном происшествии, сведения о транспортном средстве, его координатах и т.д. В случае невозможности человека самостоятельно вызвать помощь устройство сработает автоматически. Оно не только соединит с оператором экстренной службы, но и отправит данные об автомобиле, включая силу и направление удара, тяжесть аварии и другие сведения. Это позволяет исключить потерю времени и оперативно направить соответствующую службу на место происшествия.

Данная программа выполняется в рамках Таможенного союза. Беларусь, Россия и Казахстан подписали соглашение о совместном оснащении колесных транспортных средств устройствами экстренного вызова при авариях. Белорусское устройство успешно эксплуатируется в автомобилях компаний МАЗ, Белкоммунмаш, «БелДжи» и поставляется потребителям в семи модификациях.

Предприятие подтвердило соответствие многофункционального устройства вызова экстренных оперативных служб УВС-М требованиям технического регламента Таможенного союза и получило сертификат ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».