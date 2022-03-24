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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВПК БЕЛАРУСИ СОЗДАЛО ЦЕЛЫЙ РЯД ВОСТРЕБОВАННЫХ В ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ РАЗРАБОТОК
17:21 24.03.2022
Одно из предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома, создало целый ряд разработок, востребованных в гражданских отраслях экономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, специалисты организации успешно работают в сфере автоматизации дорожного, воздушного и железнодорожного движения, комплексных решений для энергетических объектов.
В рамках государственной научно‑технической программы «Связь и навигация» на предприятии разработали устройство экстренного реагирования УВС-М.
В чрезвычайной ситуации водитель или пассажир могут вызвать помощь одним нажатием кнопки, и устройство передаст информацию оператору системы ЭРА о дорожно-транспортном происшествии, сведения о транспортном средстве, его координатах и т.д. В случае невозможности человека самостоятельно вызвать помощь устройство сработает автоматически. Оно не только соединит с оператором экстренной службы, но и отправит данные об автомобиле, включая силу и направление удара, тяжесть аварии и другие сведения. Это позволяет исключить потерю времени и оперативно направить соответствующую службу на место происшествия.
Данная программа выполняется в рамках Таможенного союза. Беларусь, Россия и Казахстан подписали соглашение о совместном оснащении колесных транспортных средств устройствами экстренного вызова при авариях. Белорусское устройство успешно эксплуатируется в автомобилях компаний МАЗ, Белкоммунмаш, «БелДжи» и поставляется потребителям в семи модификациях.
Предприятие подтвердило соответствие многофункционального устройства вызова экстренных оперативных служб УВС-М требованиям технического регламента Таможенного союза и получило сертификат ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
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