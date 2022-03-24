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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОС НА 2,6%
17:06 24.03.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 931,7 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота области, составил 844,5 млн рублей, или 103,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-феврале 2022 г. оптовый товарооборот составил 2627,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 186% к уровню января-февраля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 42,4 млн рублей, или 105,3% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
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