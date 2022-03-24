|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЕРЕГОНЕ РУДЕНСК-МИХАНОВИЧИ ВОССТАНОВЛЕНА КОНТАКТНАЯ СЕТЬ - БЖД
16:48 24.03.2022
Белорусская железная дорога завершила работы по восстановлению контактной сети на перегоне Руденск-Михановичи, которая была повреждена 22 марта 2022 года в результате ДТП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 10:00 24 марта 2022 года движение поездов международных, межрегиональных, региональных и городских линий организовано в соответствии с постоянно действующим расписанием.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2022
Курсы в банках
на 24.03.2022
Конвертация в банках
на 24.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте