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ЭКОНОМИКА РБ


НА ПЕРЕГОНЕ РУДЕНСК-МИХАНОВИЧИ ВОССТАНОВЛЕНА КОНТАКТНАЯ СЕТЬ - БЖД


16:48 24.03.2022

Белорусская железная дорога завершила работы по восстановлению контактной сети на перегоне Руденск-Михановичи, которая была повреждена 22 марта 2022 года в результате ДТП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 10:00 24 марта 2022 года движение поездов международных, межрегиональных, региональных и городских линий организовано в соответствии с постоянно действующим расписанием.
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