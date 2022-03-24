Белорусская железная дорога завершила работы по восстановлению контактной сети на перегоне Руденск-Михановичи, которая была повреждена 22 марта 2022 года в результате ДТП.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 10:00 24 марта 2022 года движение поездов международных, межрегиональных, региональных и городских линий организовано в соответствии с постоянно действующим расписанием.