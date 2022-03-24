В грузовом автомобиле MAN, который следовал из Польши в Российскую Федерацию через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники выявили крупную партию незадекларированного товара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, в машине польский перевозчик незаконно пытался переместить кофе на сумму более 114 тыс. рублей.

Согласно представленным к оформлению документам, на территорию ЕАЭС следовало 5,5 тонн молотого кофе. В результате таможенного досмотра установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находится почти на 3 тонны товара больше, чем заявлено в документах. Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на 37 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товаре). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.