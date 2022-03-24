Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру презентовало проект «Интерактивный 5D-паспорт» площадки, входящей в территорию СЭЗ «Минск».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, представленный проект признан имеющим значение для развития инвестиционного потенциала не только СЭЗ «Минск», но и иных площадок, расположенных на территории Минской области.

В ходе обсуждения проекта была достигнута договоренность развивать территорию СЭЗ «Минск» с применением технологий интерактивного 5D-паспорта, а также обеспечить соответствующее обслуживание с использованием подходов «блокчейн».

Кроме того, Минский областной исполнительный комитет предложил принять участие в развитии иных площадок для привлечения внешних инвестиций.

Интерактивный 5D-паспорт подразумевает создание пространственной модели здания с реальными габаритами, благодаря которой потенциальный покупатель буквально совершает тур с трехмерным погружением. Кроме того, данная технология дает возможность моделировать внутренний вид помещений с учетом пожеланий клиента, например, добавлять элементы интерьера, расставлять оборудование, переносить стены, позволяя не только увидеть объект в актуальном состоянии, но и показать, каким он может стать в перспективе с учетом планов потенциального покупателя.