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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ПРЕЗЕНТОВАЛО 5D-ПАСПОРТ СЭЗ «МИНСК»
15:41 24.03.2022
Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру презентовало проект «Интерактивный 5D-паспорт» площадки, входящей в территорию СЭЗ «Минск».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, представленный проект признан имеющим значение для развития инвестиционного потенциала не только СЭЗ «Минск», но и иных площадок, расположенных на территории Минской области.
В ходе обсуждения проекта была достигнута договоренность развивать территорию СЭЗ «Минск» с применением технологий интерактивного 5D-паспорта, а также обеспечить соответствующее обслуживание с использованием подходов «блокчейн».
Кроме того, Минский областной исполнительный комитет предложил принять участие в развитии иных площадок для привлечения внешних инвестиций.
Интерактивный 5D-паспорт подразумевает создание пространственной модели здания с реальными габаритами, благодаря которой потенциальный покупатель буквально совершает тур с трехмерным погружением. Кроме того, данная технология дает возможность моделировать внутренний вид помещений с учетом пожеланий клиента, например, добавлять элементы интерьера, расставлять оборудование, переносить стены, позволяя не только увидеть объект в актуальном состоянии, но и показать, каким он может стать в перспективе с учетом планов потенциального покупателя.
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