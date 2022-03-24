Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 марта 2022 года выросло до более 955,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 955 тыс. 600 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 952 тыс. 346 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 476 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6759 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1699 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 191 тест. Всего в стране проведено 12 млн 775 тыс. 372 теста.