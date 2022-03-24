РУП «Белтелеком» совместно с Полоцким районным исполнительным комитетом 23 марта провели региональную конференцию, посвященную перспективам развития цифровой платформы «Мой город».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, приложению исполнился год, а количество скачиваний преодолело рубеж в 10 тыс. С момента релиза в приложении стали доступны самые популярные городские сервисы: почти 200 компаний и организаций зарегистрировались на платформе и предложили свои услуги полочанам.

Сегодня здесь представлены государственные органы и организации, в том числе городская администрация, учреждения образования и здравоохранения, объекты торговли, культуры и досуга. Более 40 модулей содержат структурированную информацию по видам деятельности. Реализованы возможности онлайн-записи на конкретные день и время, онлайн-доставки, бронирования, работает кабинет оператора онлайн-услуг.

Только полезная информация и удобный интерфейс – такую задачу ставили перед собой разработчики. При этом большая роль в том, что всего за год приложение стало настоящим помощником горожан, принадлежит администрации города Полоцка и активным пользователям, которые направляли свои идеи по его улучшению. В течение года «Мой город» обновлялся, расширялся его функционал, добавлялись новые опции. Так, была реализована возможность проведения интерактивных опросов, онлайн-оплаты, появились рубрики «Важные новости», «Сделаем город лучше» и другие.

«Постоянный рост числа пользователей и заинтересованных организаций – главный стимул для дальнейшей совместной работы», – резюмировали участники конференции.

Инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан. Старт пилотному проекту дан в феврале 2021 года в Полоцке. На сегодняшний день проект также работает в Глубоком, Орше, Пинске и Барановичах.

Приложение «Мой город» можно скачать на Android и iOS.